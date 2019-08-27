نادين الراسي الى الشاشة من جديد

لا يمكن لأحد أن ينكر الابداع الذي تتمتع به الممثلة نادين الراسي، اذ انها قادرة على تجسيد كافة الادوار باختلاف شخصياتها بسلاسة وحرفية، فتقنع المشاهد بموهبتها المميزة وتوصل احساسها كاملاً.

في المقابل، ربما قرار نادين بعرض تفاصيل حياتها الخاصة أمام الرأي العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يصبّ في مصلحتها، اذ عرّضها للعديد من المشاكل والهجوم من رواد مواقع التواصل، والاستهزاء او السخرية من البعض الآخر، الامر الذي “زاد الطين بلة” وجعل مشاكلها تتفاقم يوما بعد يوم، لذا اختارت في النهاية الابتعاد بشكل شبه كامل عن الاضواء ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة المناسبات، الى ان تُحل جميع المشاكل او تخف وطأتها عليها.

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ويبدو ان الامور في حياة نادين بدأت تستقيم، فقررت هي العودة الى عالمها الاول ومصدر شهرتها وقربها من الجمهور، عالم التمثيل. حيث نشرت الراسي على حسابها عبر موقع انستغرام صورًا لها اثناء توقيعها عقد عمل جديد، يحمل في جعبته دورًا تمثيليًا جديدًا ستجسده نادين بحرفية واتقان كما عوّدتنا، وقد ارفقت الصور بالتعليق التالي: “لا شيء اجمل من العودة من جديد، خصوصًا عندما تكون محبطاً وعلى وشك الاستسلام”، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالتوفيق في اعمالها المقبلة.

وعندها توالت تعليقات المتابعين الذين هنأوا نادين على هذا القرار وتمنوا لها التوفيق، كما راحوا بتنبأون حول العمل الجديد والدور الذي ستقدّمه، خصوصا انها لم تعطِ اية تفاصيل حول الموضوع.

فما هو الدور الذي من المنتظر ان تقدمه نادين الراسي بعد هذا الغياب الطويل؟ هل سيكون في إطار كوميدي أو درامي؟ من هو النجم الذي سيشاركها البطولة، أهو لبناني أو عربي؟ أسئلة عديدة بدأت تُطرح وتجول في اذهان المتابعين، بانتظار تصريح جديد من نادين توضح فيه كافة هذه التفاصيل، فجمهورها ينتظرها ويتشوّق لمعرفة ما المفاجأة التي تحضّرها له.