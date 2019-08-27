شكرا لقرائتكم خبر عن طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" الدفعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن التقدم للمشاركة بالدفعة الثالثة من ورشة "ابدأ حلمك" التى تقيمها فرقة مسرح الشباب متاحة حاليا بمسرحى أوبرا ملك برمسيس والمسرح العايم الصغير بالمنيل، تسهيلا على الراغبين فى التقدم للمشاركة بالورشة، وذلك مواكبة لتقديم عرض تخرج الدفعة الثانية المقرر تقديمه خلال أيام من إخراج الفنان كمال عطية.
جدير بالذكر أن التقدم لورشة "ابدأ حلمك" الدفعة الثالثة مستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.
خريجو الدفعة الأولى من الورشة يشاركون حاليا فى بطولة العرض المسرحى "بيت الأشباح"، الذى يقدم حاليا على المسرح العائم الصغير بالمنيل، من إنتاج مسرح الشباب وتأليف وإخراج محمود جمال حدينى.
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