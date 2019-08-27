شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح "يوم يومين" من ألبومها الجديد "فى قربك" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أصالة أحدث أغنياتها "يوم يومين"، وهى من ألبومها الجديد "فى قربك"، والأغنية تم طرحها على يوتيوب اليوم الثلاثاء، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما. وكانت أصالة طرحت مؤخراً ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج بعنوان "لما تقول يا عوم"، والدويتو خاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم، وهى من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، وظهرت أصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.

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