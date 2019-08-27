شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن مدين يكشف عن رأيه فى أصالة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن مدين عن سعادته البالغة فى التعاون مع النجمة أصالة بعدد من الأغانى، والتى حققت نجاحا كبيرا وكان آخرها "جابو سيرته"، التى طرحتها مؤخرا، حيث نشر على صفحة على التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة مجمعة معها وعلق قائلا: صولا من أغلى الناس على قلبى، وتمتلك مكانة خاصة فى قلبى بعد النجاحات الكثيرة التى جمعت بيننا، ومنها أغنية "شخصية عنيدة" و"بجد تجنن" و"مواقف مؤلمة" وغيرها، وأخيرا أغنية "جابو سيرته" التى حققت نجاحا كبيرا.



مدين وأصالة

الأغنية الجديدة تحمل اسم "جابو سيرته"، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد، ومن ألحان مدين، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

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