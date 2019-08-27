شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. صابر الرباعي يحيى احتفالية 20 سنة لمجموعة مرسيليا بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • صيف 2019 يتوج باحتفالية مرور 20 عاماً على تواجد مرسيليا بالسوق المصرية بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال.

يحيي الفنان التونسي صابر الرباعي، أمير الطرب العربي، يوم الجمعة القادم ، حفلًا غنائياً في مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي، احتفالًا بمرور 20 عاماً علي تواجد مجموعة شركات مرسيليا أحد أكبر المطورين العقاريين بالسوق المصري ونجاحها فى تطوير 20 مشروعا سكنيا وسياحيا في مختلف ربوع مصر، وكذلك الاحتفال بنجاح مشروع جولدن يارد العاصمة الإدارية، والذي تم إطلاقه منذ شهور، بالإضافة إلى إطلاق مشروع كاسكاديا سيدي عبد الرحمن أحدث استثمارات المجموعة، لتتربع مرسيليا على مملكة الساحل الشمالي بأكبر عدد من المشروعات السياحية المتكاملة.

ويقدم الفنان صابر الرباعي في الحفلة حصرياً أغنية "كلام فى سرك"، التي تم طرحها اليوم على طريقة الفيديو كليب، وقد تم إطلاق الأغنية خصيصاً لمشروع جولدن يارد العاصمة الإدارية.

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الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهندسة صوتية ياسر أنور، والكليب من إخراج ياسر سامي.

كما سيقدم الفنان التونسي عددا من أغاني ألبومه الجديد "صابر 2019"، وكان صابر الرباعي قد طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "صابر 2019"، وتنوعت الأغاني بين اللهجة المصرية، اللبنانية، التونسية، والخليجية.