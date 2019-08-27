شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم IN THE SHADOW OF THE MOON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم IN THE SHADOW OF THE MOON الأفيش الرسمى للعمل، والذى من المقرر أن يعرض فى 26 سبتمبر المقبل.

الفيلم تدور أحداثه فى عام 1988 بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، يبدأ الضابط توماس لوكهارت (بويد هولبروك)، الذى يطمح لأن يصبح محققًا، بملاحقة قاتل متسلسل يظهر كل تسع سنوات، ولكن حين تبدأ جرائم القاتل تناقض كل تفسير علمى ممكن، تصبح حياة توماس المهنية والعائلية وحتى سلامة عقله على وشك الدمار نتيجة هوسه باكتشاف الحقيقة.

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IN THE SHADOW OF THE MOON فيلم غموض وإثارة نفسية، ويتناول سطوة الزمن وكيف يمكن لمرور الوقت أن يجمعنا أو يفرقنا. العمل من إخراج جيم ميكل ومن بطولة بويد هولبروك ومايكل كى هول وكليوباترا كولمان.

الفيلم من بطولة بويد هولبروك، كليوباترا كولمان، بوكيم وودبين، رودى دارمالينجام، رايتشل كيلر، ومايكل كى هول وتأليف جريجورى ويدمان وجيفرى توك.