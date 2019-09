شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يتعرض لموقف محرج بعد تسليم جائزة تايلور سويفت بالخطأ فى مهرجان MTV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم الأمريكى جون ترافولتا لموقف محرج على خشبة مسرح توزيع جوائزMTV Video Music Awards" لعام 2019، الذى أقيم أمس فى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، بعد تسليم جائزة أفضل فيديو غنائى للنجمة العالمية جيد جولي بدلا من تسليمها للمغنية العالمية تايلور سويفت صاحبة الجائزة.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو للموقف الذى أصبح حديث منصات السوشيال ميديا، والذى أصبح تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال ساعات من طرحه، والذى استخدمه ترافولتا فى استمرار المزاح على المسرح بتبديل أسماء المغنين كنوع من أنواع تجاهل الموقف المحرج.

واقتنصت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت جائزة أفضل فيديو غنائى أمس فى مهرجان MTV عن أغنيتها "You need to calm down".