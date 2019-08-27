شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزب من ”الخليج 365”: أحضر لبرنامج كوميدى ساخر ينطلق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الفنان الكوميدى محمود عزب مقر مؤسسة الخليج 365، وكان فى استقباله الصحفى عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن، رئيس تحرير موقع عين، حيث تجول فى المقر وأشاد بالتنظيم ودورة العمل الدقيقة التى تسير بها العملية الصحفية بشكل يومى.

وصرح عزب لـ"الخليج 365" أنه يعمل حالياً على التحضير لبرنامج كوميدى ساخر جديد يعود به إلى الجمهور مرة أخرى، لافتا إلى أنه سيعلن عن تفاصيله فور الانتهاء من تصوير حلقاته، حيث استقر على فكرته وتفاصيل حلقاته والتى ستلقى إعجاب الجمهور، حسب تأكيده.

وكان الفنان الكوميدى محمود عزب قدم مؤخراً حلقته الشهيرة على موقع يوتيوب مع الشاعر عادل سلامة، والتى سخر فيها من الهارب معتز مطر على طريقته الخاصة عبر أغانى المهرجانات، حيث ظهر فى الفيديوهات يرتدى باروكة أشبه بتسريحة شعر معتز، ولاقت الحلقة ردود فعل كبيرة من الجمهور الذى أشاد بها، بل وحققت الحلقة ملايين المشاهدات.

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