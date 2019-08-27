شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ينافس على لقب أفضل مطرب فى أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima عن أسماء المطربين المرشحين لجوائزها هذا العام، حيث تواجد من بينهم الفنان حمادة هلال الذى ترشح لجائزتين الأولى ممثلة فى جائزة "تغير وثورة محتوى الأغنية الأفريقية" لعام 2019، بينما الثانية تتمثل فى جائزة أفضل مطرب عن نفس العام، وذلك بجانب العديد من الأسماء المميزة فى القارة الأفريقية، أبرزهم الكينى نيكيتا كيرينج، والتنزانى روز رى، وثلاثة مطربين من دولة جنوب أفريقيا دفعة واحدة، هم: شو مادجوزي، وكيد اكس، وتيلامان.

ومن المفترض أن يتم توزيع الجوائز بعد شهرين من الآن، وتحديداً فى شهر نوفمبر من العام الحالى.

يذكر أن حمادة هلال طرح أكثر من أغنية خلال 2019 بدأها من خلال "اشرب شاى"، الذى تعاون فيها للمرة الأولى مع الثنائى أوكا وأورتيجا، وأغنية "الناس الحلوة" الذى غناها كتتر مسلسله الأخير ابن أصول، الذى تعاون فيه مع شركة سينرجى.