شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية عن مهرجان الجونة السينمائى: نال مكانة محترمة بين الفعاليات الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "انسامد" الإيطالية مهرجان الجونة السينمائى فى مصر، مشيرة إلى أن المهرجان حاز على مكانة محترمة بين الفعاليات الضخمة فى هذا المجال، ويجذب عددًا كبيرًا من المشاركين من خلال برنامج غنى من الأفلام.

وأشارت الوكالة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إلى أن مهرجان الجونة السينمائى يبدأ دورته الثالثة، التى تنطلق 19 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، حيث يعرض لجمهوره 80 فيلمًا عبر ثلاث مسابقات رسمية روائية طويلة، ووثائقية لطويلة، وقصيرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمى خارج المسابقة، والبرنامج الخاص.

وأوضحت الوكالة أنه سيدخل فى المنافسة فيلمين إيطاليين : "La paranza" للأطفال "لكلاوديو جيوفانيسى (تأليف فيلم رواية تحمل نفس الاسم كتبها روبرتو سافيانو)، و" 'Il traditore'لماركو بيلوتشيو.

وحول الأفلام القصيرة، ستنافس "Lo schiacciapensieri" للمخرج دومينيكو مودافيرى و"الرجل الذى لم يرغب فى مغادرة المنزل" لسافينو جينوفيز.

ونقلت الوكالة عن "نجيب ساويرس" مؤسس مهرجان الجونة السينمائى: "سيكون لدينا العديد من الفعاليات خلال المهرجان، بما فى ذلك ورش العمل والمناقشات حيث سيتحدث بعض الخبراء أيضًا عن المنتجات التى يشارك فيها الشباب"، مضيفًا: "لا توجد حتى الآن قائمة ضيوف رسمية، لكننا فخورون بوجود مينا مسعود هذا العام".

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من جانبه كشف انتشال التميمى مدير المهرجان، عن أن المهرجان لا يتطلع لميزانية أكبر قد تشكل عبئًا عليه، رغم التوسع فى فعاليات وبرامج المهرجان، مؤكدًا أن الاستدامة المالية تشكل واحدة من أهم أهداف المهرجان.

وأضاف: "المهرجان يريد أن يكون جسرًا بين المخرجين العرب والسينما العالمية، ومن المهم للغاية تمثيل المنطقة بأفلام عالية الجودة لأن الاختيار يجب ألا يعتمد على الاهتمامات الجغرافية".

وأوضح التميمى "لدينا هذا العام 5 أفلام عربية فى مسابقة فى قسم القصص الخيالية، أربعة منها من الدول العربية وواحد من الجانب الآسيوى، لدينا إنتاجات من تونس والجزائر والسودان والمغرب ولبنان، وبالتالى فهى ليست مجرد مسألة الحصة الجغرافية ".