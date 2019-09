شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانهم عن طرح أغنية جديدة.. هل انضم ستيف أوكى لفريق Backstreet Boys؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق البوب الشهير "Backstreet Boys" أنه من المقرر أن يطلق أغنية جديدة تحمل اسم "Let It Be Me"، والذى تعاون خلالها مع النجم ستيف أوكى، وحسب موقع "بيلبورد" فإن الأغنية ستطلق يوم الجمعة 6 سبتمبر المقبل.

ونشر فريق "Backstreet Boys" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة لهم مع النجم ستيف أوكى، والذى نشر نفى الصورة على صفحته بإنسجرام، وعلق قائلا: "هل من الممكن أن أكون العضو السادس للفريق؟"، وهو الأمر الذى أثار الكثير من الجدل وجعل البعض يتوقعون أن هناك شكلا جديدا أكثر تميزا سيقدم بهذا العمل.

Advertisements