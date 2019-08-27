صور.. كاترينا كيف تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

خضعت النجمة الهندية، كاترينا كيف الشهيرة بـ"قطة بوليود"، إلى جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة وجذابة، إذا ارتدت فستانًا باللونين البني والأسود الشفاف، معتمدة على مكياج هادئ وتسريحة شعر انسيابية.

وعلقت "كيف"، على الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ"انستجرام"، قائلة: " فخورة إنني ولدت على أرض الهند".

في سياق آخر، احتفلت كاترينا كيف، مؤخرا بعيد ميلادها الـ36، في 16 يوليو 1983، ومنذ عام 2003، بدأت تشارك في العديد من الأفلام التجارية الناجحة، والتي جعلتها واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ بوليوود.