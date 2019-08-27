محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
خضعت النجمة الهندية، كاترينا كيف الشهيرة بـ"قطة بوليود"، إلى جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة وجذابة، إذا ارتدت فستانًا باللونين البني والأسود الشفاف، معتمدة على مكياج هادئ وتسريحة شعر انسيابية.
وعلقت "كيف"، على الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ"انستجرام"، قائلة: " فخورة إنني ولدت على أرض الهند".
في سياق آخر، احتفلت كاترينا كيف، مؤخرا بعيد ميلادها الـ36، في 16 يوليو 1983، ومنذ عام 2003، بدأت تشارك في العديد من الأفلام التجارية الناجحة، والتي جعلتها واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ بوليوود.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كاترينا كيف تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.