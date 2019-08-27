مصطفى جعفر يكشف كواليس ضربه لـ"أحمد داود" في "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان مصطفى جعفر عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها حول دوره "راجا"، فى فيلم "ولاد رزق 2"، بعد أن حقق الفيلم نجاحا كبيرا وحقق ردود فعل جيدة.

وكشف "جعفر" أن ما تلقاه من تدريبات على لعبة الـ في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك لعبة الملاكمة التي يمارسها، كانا لهما الفضل فى إتقان مشاهد الضرب التي قدمها من خلال الشخصية.

وتابع: "جمعتني مشاهد ضرب بالفنان أحمد داوود الذى جسد شخصية عاطف ضمن أحداث الفيلم، ورغم ما شاهده الجمهور من مشاهد عنيفة بعدد من اللكمات فى وجهه، إلا أنني لم ألمسه لمسة واحدة، ويعود الفضل فى ذلك إلى ما اكتسبته من خبرات في لعبة الملاكمة".

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واستكمل: "هذا بالإضافة إلى براعة مدير التصوير مازن المتجول الذي حرص على اختيار زوايا تبرز اللكمات وكأنها حقيقية جدا، بالإضافة لتوظيف المشاهد بشكل بارع أبدع فيها المخرج طارق العريان، فضلا عن أداء الفنان أحمد داوود المتميز حيث استطاع أن يخرج بتعبيرات وإيماءات بوجهه صادقة جدا وكأنه يتلقى الضربات بالفعل".

وأضاف: "حتى مشهد خنق عاطف بالكيس ضمن سياق الأحداث، قمنا بتكراره عدة مرات حتى خرج بهذا الشكل، وأذكر أننى قلت لداوود التقط أنفاسك بهدوء أثناء وضع الكيس على رأسك، وأثناء قيامي بخنقه بالكيس ارتعد، واهتز الكرسي من تحته فى مشهد يبدو واقعيا جدا".

يذكر أن الفنان مصطفى جعفر استطاع من خلال شخصية "راجا" التي قدمها في فيلم " ولاد رزق 2" تغيير جلده تماما عما قدمه من قبل سواء فى مسلسل "أسيا"، حيث قدم شخصية ضابط الشرطة، أو مسلسل "الصعلوك" فى دور العدوي، أو شخصيته فى فيلم "بلاك جولد" بأمريكا، لتكون شخصية راجا نقطة تحول جديدة في تاريخه الفني.

يشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، والفيلم من إخراج طارق العريان.