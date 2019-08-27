سمية الخشاب تنعى المغربية أمينة رشيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نعت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة المغربية أمينة رشيد، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض.
ونشرت "سمية" صورة للفنانة الراحلة، وعلقت: "الفنانة المغربية الكبيرة أمينة رشيد في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها، وكل التعازي القلبية لكل محبيها في المغرب".
أمينة رشيد ممثلة مغربية، قدمت للمسرح ما يزيد عن 60 عمل مسرحي، كما شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "عايدة"، "أيادِ خشنة".
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