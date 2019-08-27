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محمد اسماعيل - القاهرة - بعد خضوعها لعملية جراحية.. مريم أمين توجه الشكر لـ"أمير كرارة"
القاهرة-الخليج 365:
حرصت الإعلامية مريم أمين، على تقديم الشكر للفنان أمير كرارة الذي واظب على الاطمئنان عليها دون ملل أو كلل خلال فترة مرضها.
وكتب "أمين"، رسالة شكر لـ"كراراة"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "رجل و جدع و أصيل، وسؤالك عليا طول وقت تعبي، تقريبا يوميا، مش قادرة أقول أنا مقدراه قد إيه، وكلامك فرق معايا قد إيه، ربنا يحميك وتنجح أكتر وأكتر لأنك تستاهل كل خير".
وخضعت الإعلامية مريم أمين، لعملية جراحية مؤخرًا عقب اكتشاف إنها تعاني من التهاب حاد في الأمعاء.
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