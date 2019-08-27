خاص "الفن"- إنتهاء إجازة الصيف للفنانين الأسبوع المقبل وبدء التحضير لأعمالهم

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أنه مع نهايه موسم الصيف، يمضي معظم الفنانين حالياً الأسبوع الأخير من الإجازة الصيفية، ويستعدون للعودة الى القاهرة لمباشرة أعمالهم الدرامية والسينمائية، وأيضاً من أجل تحضير أولادهم للعودة الى المدرسة، ومنهم الممثل المصري ​أمير كرارة​، والذي سيبدأ التحضير لفيلمه الجديد قريباً.

كما علم موقعنا أن العديد من الفنانين والممثلين أيضاً يستعدون للعودة الى القاهرة الأسبوع المقبل، ومنهم ​وفاء عامر​، ​أيتن عامر​، ​لبلبة​، ​نادية الجندي​، ​حسن الرداد​، ​إيمي سمير غانم​، و​نجلا بدر​، إستعداداً للموسم الجديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

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