بشرى للفن: رامي مالك لم يؤكد حضوره مهرجان الجونة حتى الان

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الممثلة المصرية بشرى في تصريح خاص لموقع الفن بصفتها مدير العمليات بمهرجان الجونة انهم قاموا بدعوة الممثل العالمي رامي مالك الى الدورة الثالثة من المهرجان ولكنه حتى الان لم يؤكد حضوره، وان موضوع اعتذاره غير صحيح حتى الآن.

واستكملت بشرى حديثها للفن ان القائمين على المهرجان لم يستقروا على قائمة الضيوف النهائية المدعوين للمهرجان حتى الان.

الجدير بالذكر ان المهرجان ستقام فعالياته من 19 الى 27 من سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تغطية اعلامية مميزة وحضور نجوم الفن والتمثيل في مصر.