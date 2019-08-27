ريهام عبد الغفور لـ"الفن": أتطلع للسينما بأدوار أقوى مما أقدمه في الدراما التلفزيونية

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ​ريهام عبد الغفور​ أنها تتطلع لتقديم أدوار سينمائية، أقوى مما تقدمه في الدراما التلفزيونية، وتسعى لإختيار الأفضل دائماً من المتاح أمامها، مضيفة أنها تدقق جداً في نوعية وإختلاف الأدوار التي توافق عليها.

وأشارت عبد الغفور في تصريح خاص لموقع "الفن"، الى أنها قدمت مؤخراً فيلم "​سوق الجمعة​" وترك دورها إنطباعاً جيداً عند الجمهور، وهذا أسعدها للغاية إضافة إلى ظهورها قبل ذلك بمشهدين فقط في فيلم "​الخلية​"، وحققت بهما أصداء كبيرة على الرغم من الظهور كضيفة شرف، إلا أنها حصلت على جائزتين بسببه، مشددة على أنها تحاول أن تقدم الأدوار المهمة، والتي تترك بصمة عند الجمهور.

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