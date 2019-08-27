خاص الفن- صحة ماغي بو غصن بتحسن مستمرّ.. وتسافر الى هذه المدينة

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الممثلة ​ماغي بو غصن​ مدينة كان الفرنسية لقضاء اجازة وعطلة استراحة مع زوجها المنتج جمال سنان وولديهما وذلك بعد ان بدأت تماثلت للشفاء بعد العملية التي اجرتها بالفترة الماضية.

ماغي تشعر اليوم بتحسن كبير في صحتها بعد ان عانت من مضاعفات العملية، والسفر للاستجمام كان مناسبا بعد ان تواجدت لاسابيع كثيرة بين المستشفى والمنزل.

وعبّرت ماغي بو غصن عن اشتياقها للجمهور، وذلك بعد اجرائها مؤخرا عملية جراحية، اذ انها نشرت صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة :"اشتقتلكن".‏

الجدير ذكره أن ماغي كانت قد طمأنت مؤخرا محبيها على صحتها، وذلك برسالة صوتية قالت فيها: "أنتوا أحلى ناس.. أنا حابة أشكركم من كل قلبي، على كل دعوة وعلى كل شي حلو تمنيتوه الي، كتير حابة طمنكم إني بألف خير.. بفضل الله قطعت المرحلة الصعبة، بإذن الله أنا كتير منيحة..".