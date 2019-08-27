ميرنا وليد - بيروت - رولا يموت تتعرى..ممثل مصري يعتدي على طفله وهذه شقيقة وائل كفوري موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- صحة ماغي بو غصن بتحسن مستمرّ.. وتسافر الى هذه المدينة إتهام تامر شلتوت بالاعتداء على طفله ووزيرة التضامن الاجتماعي تتدخل خاص الفن- صفاء سلطان تتحدث عن تجربتها البدوية الأولى: كنت خائفة من اللهجة ولكن! الظهور الأول لشقيقة وائل كفوري وإبنتها- بالصورة ريهام عبد الغفور لـ"الفن": أتطلع للسينما بأدوار أقوى مما أقدمه في الدراما التلفزيونية رولا يموت تتخطى الحدود وتتعرى بشكل كامل- بالصورة المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": رولا يموت تتعرى.. ممثل مصري يعتدي على طفله.. وهذه شقيقة وائل كفوريديمي مور الإغراء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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