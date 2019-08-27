إيمان عبد العزيز.. "عابد كرمان" قدّمها بشكل مختلف وإنتقدت دور المرأة في أعمال البيئة الشامية

ميرنا وليد - بيروت - ​إيمان عبد العزيز​ هي ممثلة سورية، من مواليد دمشق في 12 آب/أغسطس عام 1958.

بدأت التمثيل في عام 1994، وقد وقف إلى جانبها في بدايتها الممثل السوري الراحل ​طلحت حمدي​، ومنحها دوراً مهماً، وتوالت في العمل بالأعمال التلفزيونية السورية.

تحب التنوع في الأعمال وتحب الأعمال الاجتماعية، لكنها تفضل عرض بعض المسلسلات خارج شهر رمضان.

ملامحها توحي بالطيبة، وقد إنحصرت بأدوار المرأة الطيبة ولم تشتهر مثل ممثلات جيلها.

أعمالها

يحمل رصيد إيمان عبد العزيز من الأعمال أكثر من مئة مسلسل، نذكر منها "الوجه الآخر" عام 1992 و"أبناء وأمهات" و"أبو كامل" عام 1993 و"عيلة 5 نجوم" عام 1994 و"أحلام أبو الهنا" و"المحكوم" عام 1996 و"تل الصوان" و"حمام القيشاني" و"تل الرماد" و"بنت الضرة" و"​يوميات جميل وهناء​" عام 1997 و"عودة غوار" و"​مرايا​ 2000" و"ثلوج الصيف" عام 1999 و"حكايا" و"عائلتي وأنا" عام 2000 و"قوس قزح" و"ألو جميل ألو هناء" و"سحر الشرق" و"تمر حنة" و"​حكايا المرايا​" عام 2001 و"حديث المرايا" و"أبناء القهر" عام 2002 و"الهروب إلى القمة" عام 2003 و"ليالي الصالحية" و"الخيط الأبيض" عام 2004 و"عصي الدمع" و"حكايا وخفايا" و"رجال ونساء" و"​أحلى المرايا​" و"أشواك ناعمة" عام 2005 و"مرايا 2006" و"صدى الروح" و"​باب الحارة​" و"الوردة الأخيرة" و"حسيبة" عام 2006 و"جرن الشاويش" و"ممرات ضيقة" و"جنون العصر" عام 2007 و"أهل الراية" و"​بقعة ضوء​" عام 2008 و"الشام العدية" و"طريق النحل" عام 2009 و"أوراق الحب" و"أبو جانتي" عام 2010 و"أيام الدراسة" و"سوق الورق" و"رجال العز" و"الزعيم" و"مرايا 2011" و"سراب" و"​عابد كرمان​" عام 2011 و"أوراق بنفسجية" و"أوراق الحب" و"الشبيهة" و"طاحون الشر" عام 2012 و"تحت سماء الوطن" و"زمن البرغوت" و"سكر وسط" و"وطن حاف" عام 2013 و"طوق البنات" و"بواب الريح" و"الغربال" عام 2014 و"دنيا 2" عام 2015 و"دومينو" و"مدرسة الحب" و"العراب – تحت الحزام" و"​عطر الشام​" و"زوال" عام 2016 و"سنة أولى زواج" و"​غرابيب سود​" عام 2017 و"​سايكو​" عام 2018 و"​خمسة ونص​" عام 2019.

المرأة الشامية

أكدت إيمان عبد العزيز في أحد تصريحاتها أن الإنتقادات التي يتحدث بها الجمهور، حول الصورة غير الحقيقية للمرأة الشامية في دراما ​البيئة الشامية​، وأن المرأة السورية لا يمكن تأطيرها بنظرة وصورة ضيقة، نسبة إلى ما هي عليه من ثقافة وفكر وعمل.

ورأت أن المرأة في الدراما الشامية مؤطرة ومحصورة في إطار المنزل، وطاعة الزوج وتحريك الأمور في البيت، فمن أين نأتي بشخصيات إجتماعية في دراما من هذا النوع.

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باب الحارة

كشفت إيمان عبد العزيز أن غيابها عن الجزء السادس من مسلسل "باب الحارة"، يعود إلى وفاة الشخصية في المسلسل، معتبرة أن الأمر عائد إلى سياسة المخرج ورؤيته.

وقالت إنها لم تنسحب من المسلسل بإرادتها، إنما مخرج المسلسل بسام الملا ارتأى أن تموت شخصية "أم خاطر"، بعد أن تم استبدالها أول مرة بالممثلة عزة البحرة.

وتابعت: "بعد الجزئين الأول والثاني، دخلت عزة البحرة كبديلة عني في الجزء الثالث، وبعد ذلك الجزء تم توفية الشخصية من قبل المخرج، وبالتالي أتمنى أن يعرف الجمهور أنني لم أنسحب من العمل".

وإعتبرت إيمان عبد العزيز مسلسل "باب الحارة"، من أكثر الأعمال العربية نجاحاً مشيدة بالجماهيرية التي حققها العمل، واستفاد منها الممثلون بشأن جماهيريتهم أيضاً.

كما أشارت الى أن الشخصيات التي تؤديها أي ممثلة في مسلسلات البيئة الشامية متشابهة، وإن اختلف الأمر بين مسلسل وآخر فالاختلاف يأتي بتفاصيل بسيطة.

عابد كرمان

اعتبرت إيمان عبد العزيز أن المسلسل المصري "عابد كرمان" قدّمها بشكل مختلف كلياً، عما عهدته من أدوار الأم الحنونة في الدراما السورية.

وقالت إن هذا المسلسل "عابد كرمان" كان تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لي، خاصة وأنني عملت من خلاله للمرة الأولى في الدراما المصرية، مشيدة بطريقة تعامل المصريين معها، خاصة وأنهم قيّموا نوعية تمثيلها.

وجسدت إيمان عبد العزيز شخصية "بولينا" وهي سيدة فرنسية تعمل في مصنع الحلاوة، الذي يملكه بطل العمل في ​باريس​، لتحقيق غاياته في مجال الجاسوسية.