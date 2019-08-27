كيف كانت طفولة النجوم الأتراك؟

لعب مشاهير تركيا أجمل الأدوار الدرامية في المسلسلات التركية التي نافست غيرها من المسلسلات العربية، الا ان الفضل الأكبر يعود الى نجومنا الذين بذلوا الكثير من الجهد لإنجاح أدوارهم.

موضوعنا يظهر مشاهير تركيا في سن الطفولة:

من منا لا يتذكر النجم التركي كيفانش تاتلينوج الذي اشتهر بشخصية مهند في مسلسل نور ، وهو الذي لاقى محبة وشعبية كبيرة من الوطن العربي.

أو شخصية سمر للممثلة التركية الشهيرة بيرين سات في مسلسل العشق الممنوع التي لم تختلف كثيراً عن طفولتها في الملامح.

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أيضاً النجمة الجميلة ميريام أوزرلي أصبحت من ألمع نجمات العالم وأكثرهن جمالاً تبدو في طفولتها بملامح أوروبية كما هي اليوم جميلة وجذابة.

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