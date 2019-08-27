ريدوان ينتج أغنيته الجديدة "وي لوف أفريكا" خصيصًا لتكريم القارة السمراء

أطلق المنتج و الفنان العالمي RedOne الحاصل على عدة جوائز Grammy، عملا فنيًا جديدًا يجمعه بنجم R'n'B المغربي Aminux والفنانة Inna Modja الحاصلة على French Grammy مرتين.

تم اختيار We Love Africa، لتكون الأغنية الرسمية للدورة 12 للألعاب الأولمبية الإفريقية 2019 المقامة بالرباط، تم إصدار الأغنية بحفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الأولمبية الإفريقية، من أداء Redone، ،Aminux و Inna Modja، جاء العرض تتويجا للإيقاع الحديث والغناء الكورالي الإفريقي.

وقال RedOne "أطمح أن تصبح هذه الأغنية نشيدا للقارة الإفريقية بأكملها"، وأضاف "أمنيتي هي أن يجد جميع الأفارقة أنفسهم في هذه الأغنية التي تمثل إسهامي المتواضع في هذه القارة التي أحبها وأفتخر بالانتماء إليها".

RedOne منتج موسيقي وموزع وكاتب أغاني ومغني، إذ أن فقط 5 من أحسن أغانيه قد حصدت أكثر من 6.1 ملايير مشاهدة على YouTube، وأكثر من 2.3 مليار على Spotify.

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