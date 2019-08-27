محامية أحمد الفيشاوي تؤكد أن الفنان يسدد نفقة ابنته لجدتها رغم عدم أحقيتها

كشفت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، أنه سيسدد قيمة النفقة الخاصة بابنته "لينا" التي أصدرت المحكمة حكما بها، وتبلغ قيمتها 230 ألف جنيه.

وأكدت المحامية أن جدة لينا الفيشاوي ووالدة هند الحناوي هي الحاضنة الحالية لها، كما أنها التي حركت الدعوى القضائية ضد أحمد الفيشاوي ووضعت عنوانًا خاطئا بالدعوى القضائية، لذلك لم تصل للفيشاوي أي أخبار أو معلومات عن هذه الدعوى إلا بعد صدور الحكم.

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وأضافت سناء لحظي أن الغريب في الأمر هو أن لينا الفيشاوي موجودة منذ خمس سنوات برفقة والدتها في لندن، حيث تقيم هناك وليست مع جدتها في مصر، لذلك فإن النفقة التي سيدفعها أحمد الفيشاوي لجدتها غير مستحقة، وسنحرك دعوى قضائية لإثبات ذلك، كما سنقدم للمحكمة كافة الأوراق التي تؤكد أن لينا الفيشاوي لم تأت لمصر خلال السنوات الخمس الماضية.

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وأوضحت أنه بالرغم من وجود لينا خارج مصر إلا أن والدها وجدها كانا ينفقان عليها لكنهما فوجئا بمطالبة جدتها بأموال النفقة التي لا تستحقها من الأساس

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