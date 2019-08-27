"محامية أحمد الفيشاوي تؤكد أن هند الحناوي هربت بعد إدانتها في حكم "سُكر

أكدت المحامية سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي في قضيته ضد زوجته هند الحناوي وأبنته لينا الفيشاوي، أن الفنان أحمد الفيشاوي لم يتنصل من دفع مصاريف دراسة أبنته لينا الدراسية في إنجلترا.

وأضافت لحظي، أن هند الحناوي كذبت علي الفيشاوي في موضوع دراسة أبنته في إنجلترا بسبب ما تتعرض له من مضايقات في مصر بعد أزمة نسبها له، ولكنها كانت تتهرب من قضية ضبط في الطريق العام مع شاب في حالة سكر لاذ بالفرار، وقضية أخري بأنها متزوجة من أجنبي وهو ما يسقط عنها حكم الحضانة.

وعن الحكم النافذ ضد أحمد الفيشاوي، فامن حصل عليه هو جدة لينا وليست والدتها وهي متواجدة في الخارج ولم تعود منذ أن سافرت بصحبة أبنتها وحفيدتها.

وأكدت لحظي، علي أن الفيشاوي سيقوم بسداد قيمة النفقات كلها ولكنه سيحتفظ بحقه القانوني في الرد.

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