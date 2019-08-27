بشرى تؤكد تقديم دعوة لمحمد رمضان و أمير كرارة لحضور الجونة السينمائي

أكدت الفنانة بشري، علي أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، قدمت دعوة رسمية لكل من النجمين محمد رمضان وأمير كرارة لحضور فعاليات المهرجان في دورته الثالثة.

وأضافة بشري في تصريح لـ "بوابة أخبار اليوم" علي أنه لم يكن لديها خلاف من الأساس مع محمد رمضان ولكن حرب الأغاني متواجده فى العالم كله وهو ما قدمه رمضان وكان عند ظني به، كما أن المهرجان قام بدعوته في الدورة الأولي ولكن ظروف عمله وأداء الخدمة العسكرية منعته من الحضور.

وعن أمير كرارة أكدت بشري علي أنها مفتقدة تواجده بفعاليات المهرجان في دورتيه السابقتين بسبب إنشغاله بالتصوير، ونتمني حضورة في الدورة الثالثة.

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