"محمد عادل إمام يكشف اسم شخصيته في "لص بغداد

يواصل النجم محمد عادل إمام، تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر عرضه قريبا.

وكشف محمد إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عن الشخصية التي سيقدمها خلال الفيلم، وهو دور "يوسف الراوي"، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي قريبا.

فيلم "لص بغداد"، يشارك في بطولته كل من الفنان فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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