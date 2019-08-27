نشرت الفنانة علا رشدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة. ظهرت علا رشدى فى الصورة برفقة زوجها الفنان أحمد داود وابنائهما على يخت خلال قضاء عطلتهم الصيفية. وعلقت علا رشدى على الصورة: "العائلة تأتى اولا". ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعى علا رشدى. Advertisements وكانت قد تزوجت علا رشدى من الفنان أحمد داود في مايو 2010 وأنجبت منه طفلين. قد يهمك أيضا: علا رشدي تشارك في أفلام ديزني مجدداً بدور الأميرة الصغيرة فانيليانا أحمد داوود يؤكد فضل زوجته علا رشدي في نجاحاته الفنية

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داود يخطف الأنظار عبر "إنستغرام" برفقة أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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