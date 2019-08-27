"بهاء سلطان يتصدر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر

القاهرة - لايف ستايل تصدر بهاء سلطان موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتفاعل معه الكثير من متابعيه، ونالت أغنياته إعجابهم، وجاءت تغريدات معجبيه بالغزل فيه وبالإشادة بأغنية "أنا مصمم" التي تم إصدارها سنة 2011. وكانت أبرز التغريدات: ده عظمة لوحده انا بحب بهاء سلطان واغاني بهاء سلطان جدًا واكتر مغني مش واخد حقه خالص. بهاء سلطان اصلا صوته اسبيشيال اوي و مش هيتكرر وريتم الاغاني بتاعته مفيش زيه و مش عارفة هو بطل يغني ليه و الله Advertisements بهاء سلطان معملش حاجه وحشه هو ازاي بهاء سلطان بطل غنا ياجدعان ده عظيم قد يهمك أيضاً :

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