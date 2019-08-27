لطيفة تعبر عن فرحة وصولها مصر عبر "إنستغرام"

نشرت النجمة لطيفة، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة لها وهي داخل مطار القاهرة وتعبر عن فرحتها بنجاح بالحفلات التي أقامتها داخل تونس ووصولها وطنها الثاني مصر.

وعلقت لطيفة قائلة:" الحمدلله رجعت مصر ومبسوطة بنجاح حفلاتي في تونس مع أحلى جمهور في بلدي الحبيب ".

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