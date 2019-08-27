نشرت النجمة لطيفة، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة لها وهي داخل مطار القاهرة وتعبر عن فرحتها بنجاح بالحفلات التي أقامتها داخل تونس ووصولها وطنها الثاني مصر.
وعلقت لطيفة قائلة:" الحمدلله رجعت مصر ومبسوطة بنجاح حفلاتي في تونس مع أحلى جمهور في بلدي الحبيب ".
قد يهمك ايضاً:
لطيفة "تركع" على المسرح لعجوز وتامر عاشور يُلبِّي طلب أحد مُعجبيه
الفنانة التونسية لطيفة تنزل على ركبتيها لتقبيل معجبة
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تعبر عن فرحة وصولها مصر عبر "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.