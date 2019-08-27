الفنانة المصرية منة فضالي تثير جدل النشطاء بملابس بحر مثيرة

أثارت الفنانة منة فضالي الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورا وهي ترتدي ملابس بحر مثيرة في الساحل الشمالي، مؤكدة أن أفضل الإنجازات في الحياة أنها تعيش كما تريد، ولا تهتم بما يركز عليه الآخرون.

وكتبت منة فضالي تغريدة على تويتر: "أعظم الإنجازات في سنواتك المتبقية أن تعيش لنفسك، وأن تدرك تمام الإدراك أنك لست محور اهتمام الناس أو محور اهتمام شخص ما، لذلك قل ما تريد أن تقوله، وافعل ما تريد أن تفعله، صدقني لن يهتم الناس بك".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تثير الكثير من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها المثيرة، الأمر الذي يقابله النشطاء بالرفض والاستهجان.

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