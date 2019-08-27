محمد فؤاد يحيي حفل في الساحل الشمالي الخميس

يحيي المطرب محمد فؤاد حفل غنائي ضخم يوم الخميس المقبل الموافق 29 أغسطس، في إحدى المنتجعات السياحية الشهيرة في الساحل الشمالى.

ويبدأ الحفل في الثانية صباحًا ويستمر حتى صباح اليوم التالى، حيث يطرب محمد فؤاد جمهوره بمجموعة من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى أنه سيكشف عن بعض أغانى ألبومه الجديد.

ويواصل الفنان محمد فؤاد تسجيل أغانى ألبومه الجديد والذي كان من المقرر أن يطرحه خلال الشهور الماضية، إلا أنه قام بتأجيله للمرة الثالثة لإضافة بعض الأغانى عليه

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