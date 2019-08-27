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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "مش الكترا" اليوم وغدا على مسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مسرحية "مش إلكترا" تأليف وإخراج محمد عبد المولى على مسرح سيد درويش بالهرم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.
عرض "مش الكترا" بطولة عدد من الفنانين الشباب وهم لمى كتكت ميدو عبد القادر، هبه الخيال، انجي كمال، بدر احمدي، علاء حور، علاء هلال، مي ابراهيم.
ويعرض اليوم 4 عروض أخرى ضمن فعاليات اليوم 11 من للمهرجان الذى انطلق يوم 17 أغسطس الماضى ويستمر حتى 30 من نفس الشهر.
مش الكترا
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