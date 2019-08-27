شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..مجد القاسم وأوركسترا ساوند تراك بمهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، يحيى اليوم الثلاثاء الفنان مجد القاسم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، ويحيي أيضا أوركسترا ساوند تراك.

ومن المقرر أن يقدم "مجد" خلال الحفل باقة من أغانيه التى حققت نجاحا كبيرا على مدار مسيرته الفنية، مثل أغانى يارايق، نكته بايخه، غمض عينك، قسوة قلبك ليا، أمرك حبيبى، بأمر الهوى، وغيرها .

ويضع مجد حاليا اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "باقة ورد" والمقرر طرحه فى الشتاء المقبل، مضيفا أنه يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم باسم منير، سيد راضى، محمود شوقى، أسامة نصر، وريمون فايق.