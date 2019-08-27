- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد طرح كاتي بيري لكليبها الجديد Small Talk والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبي وعشاق النجمة العالمية كاتي بيري طرح كليبها الجديد " Small Talk "، وكشفت النجمة الشهيرة أنها قررت طرح الكليب يوم الجمعة 30 أغسطس الجاري وهو الخبر الذي أسعد الكثير من محبيها من مختلف الاعمار، و كشفت بيري عن هذا الموعد عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام " .
يذكر أن كاتي بيري بدأت حياتها الفنية في 2001 استطاعت أن تقدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Dark Horse " و " Roar " و " Part of Me " و " 365 " ، وغيرهم .
كاتي بيري
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد طرح كاتي بيري لكليبها الجديد Small Talk لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.