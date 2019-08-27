شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد طرح كاتي بيري لكليبها الجديد Small Talk والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبي وعشاق النجمة العالمية كاتي بيري طرح كليبها الجديد " Small Talk "، وكشفت النجمة الشهيرة أنها قررت طرح الكليب يوم الجمعة 30 أغسطس الجاري وهو الخبر الذي أسعد الكثير من محبيها من مختلف الاعمار، و كشفت بيري عن هذا الموعد عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام " .

يذكر أن كاتي بيري بدأت حياتها الفنية في 2001 استطاعت أن تقدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Dark Horse " و " Roar " و " Part of Me " و " 365 " ، وغيرهم .



كاتي بيري