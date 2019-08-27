أيمن الشيوى: دراسة الفنون في الجامعات مهمة جدا وتجعل مصر فى الريادة دائما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الندوة الأخيرة ضمن ندوات الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري والتي تحمل عنوان "تعليم الدراما المسرحية" بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية تحدث الفنان الدكتور أيمن الشيوي عن أهمية دراسة الفنون في الجامعات وقال : دراسة الفنون تغير من وعي الدارسين لها وتنمي فكرهم وتوعيهم ولذلك اذا كانت مصر تريد الريادة الدائمة والقيادة فعليها ان تهتم بالفنون وتدريسها .
وأضاف الشيوي أيضا : العالم كله يتجه نحو التعليم الخاص والفنون جزء من التعليم الخاص، وحاليا تنشأ الجامعات الخاصة أكاديميات للفنون ويوجد اقبال كبيرعليها
وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز
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