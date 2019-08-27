شكرا لقرائتكم خبر عن لجين عمران ترد بقوة على معجبة فى إنستجرام بسبب ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الإعلامية السعودية لجين عمران بقوة على أحد معجباتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بسبب انتقادها لها لعدم نشر صور لها مع أبنتها.

وكانت لجين عمران نشرت صورة لها مع بنات الشاعر الإماراتى مانع سعيد العتيبة، معلقة: "فعلا البنات أجمل الكائنات.. ربي يحفظهم البنوتات الحلوات ماشاء الله"، فجاء تعليق المعجبة: لاحظت فيكي شغلي أنك ما بتجيبي سيرة بنتك أبدا حتى صور مع بعضكم ما في وجايي تقولي البنات أحلى الكائنات ".

وأثار التعليق غضب الإعلامية السعودية لترد بقوة قائلة :"صوري مع بنتي شي يخص بمني لوحدها ورغبتها في عدم نشر صورها، لذلك لو تنشغلي بأمورك الخاصة عزيزتي أفضل ".

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واختلف أراء المتابعين حول رد لجين، فقالت إحدى المتابعات :" لوجين انتي ليكي حق في الرد والتوضيح طبعا زي ما حضرتك وضحتي بالجزء الاول من اجابتك لكن لا تنسي انك شخصية عامة وغير مسموح لكي باهانة احد كما في الجزء الثاني في اجابتك وكان الجزء الاول كافي جدا جدا في الاجابة"، فيما قالت أخرى :"بتحطو نفسكم فى مواقف بايخة هي حرة هي وابنتها".

لترد لجين مرة أخرى على المعترضين علي ردها قائلة:"وين الإهانة لما أطلب من شخص يتدخل في خصوصياتي انه ينشغل بأموره الخاصة ولا الموضوع تنمر والسلام ".