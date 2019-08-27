هند عاكف نصابة وتتلاعب بأحلام الشباب في فيلم "الغندورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة هند عاكف شخصية الغندورة التي تأسس شركه انتاج وهمية تستقطب الشباب الذين يحلمون بعالم النجومية في مجال الفن وتقوم بالنصب عليهم. هند صورت جزء كبيرمن الفيلم وقالت لليوم السابع : فيلم "الغندوره " يقدم اكترمن رسائل هامه للمجتمع ويتناول قضية شركات الانتاج الذاتي للأعمال الفنية وهي من أهم القضايا في هذه المرحلة بالنسبة للشباب فهناك شركات وهمية تتلاعب بأحلامهم وأضافت : كما يتناول الفيلم قضية الادمان وتفكك الأسرة المصرية والمعاناة التي تعيشها المرأة المصرية بسبب اتجاه زوجها للادمان وتصل الغندوره إلي فقدان أسرتها وخساره بناتها. واكدت هند علي حرصها علي العمل مع الشباب في السينما من خلال الأفلام الروائية القصيرة وهذه بالنسبة لها متعة وفي نفس الوقت تعتبرها رسالة منها لكي تكسب الاجيال الجديدة خبرتها وتساعدهم في بداية الطريق والفيلم سيشارك في عدة مهرجانات فور الانتهاء من تصويره ومونتاجه . فيلم الغندوره اخراج روماني زاخر ومعالجة درامية هند عاكف وتأليف مروان عبد العزيز ومدير تصوير عمرو علي وشارك في البطولة الفنان أحمد فرحات والفنان حسن الجيار وماجد ذكي ومدحت الحداد وعنان عاكف وماندو الشاعر ومجدي عادل و ماجدةجرجس وعادل يوسف. هند عاكف في فيلم الغندورة Advertisements

كواليس تصوير الفيلم

فيلم الغندورة

هند عاكف فيل فيلم الغندورة مع احمد فرحات

فريق العمل اثناء التصوير

مشهد من الفيلم

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