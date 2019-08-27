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مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى فى أجمل 10 صور أثناء الإجازة الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان مصطفى فهمى خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة اسعاد يونس، أنه يحب ممارسة كثيراً ويلجأ لها دائماً من أجل تجنب الاكتئاب وإخراج الطاقة السلبية وأنه لعب تنس وسباحة وجرى أيضاً، مضيفاً أنه يحب البحر أكثر من الجبال، موضحًا أن السكان القريبين من البحر "بيشموا الهواء من غير تلوث".

مصطفى فهمي فى حديثه عن البحر وحبه له يأتى فى وقت يقضى فيه إجازته الصيفية فى الساحل الشمالى بصحبة زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى منذ انطلاق فصل الصيف، وتحرص زوجته على مشاركة الجمهور بنشر صورهم  على "انستجرام" من اللحظات اللتى يقضونها سوياً فى الساحل مستمتعين بأجواء الصيف هناك.

وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى (3)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى (4)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى (5)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى

 

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مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى (6)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى (7)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى 

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف (2)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف 

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف (3)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف (4)
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى من اجازة الصيف

 

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى

 

 

 

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