خاص- محامي "قنوات" يكشف حقيقة مفاوضات الصلح مع محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
نفى نزيه مسعود "المستشار القانوني لشركة قنوات" صحة ماتردد عن وجود مفاوضات مع الفنان محمد فؤاد بشأن النزاع القضائي الخاص بألبوم "سلام"، والذي أصدرت بسببه محكمة جنح مدينة نصر في يونيو الماضي حكما بحبس شقيقه وجدي فؤاد.
وقال نزيه في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لا يوجد جديد بشأن أزمة الألبوم، ولا صحة لما نُشر عن وجود مفاوضات من جانب الفنان محمد فؤاد حاليا أو بالفترة الماضية لحل النزاع، وكنا ومازلنا نؤكد أحقية الشركة بالألبوم"
وقضت محكمة جنح مدينة نصر في يونيو الماضي، بالحبس لمدة 3 سنوات على وجدي عبد الحميد فؤاد "شقيق الفنان محمد فؤاد "بتهمة تقاضي مبالغ مالية كبيرة من الشركة، بزعم تسليم ألبوم غنائي من أداء شقيقه الفنان محمد فؤاد.
ومن ناحية أخرى يحي الفنان محمد فؤاد يوم الخميس المقبل 29 أغسطس الحفل المقام على أحد شواطئ سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة دينا.
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