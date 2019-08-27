درة تعلق على اختيارها عضوة بلجنة التحكيم بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة درة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، على اختيارها عصو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة، في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت درة مجموعة من الصور من المؤتمر الذي أقيم أمس لإعلان انطلاق المهرجان الشهر القادم، وكتبت: "يشرفني ويسعدني أن أكون عضوة لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، بمسابقة الأفلام القصيرة".

وتهدف الدورة الثالثة إلى اجتماع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم، بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.