شيرين رضا توجه رسالة لـ"معهد الفنون المسرحية" بسبب الكلاب الضالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

غردت الفنانة شيرين رضا، تغريدة وجهت خلالها الشكر للقائمين على المعهد العالي للفنون المسرحية، لسماحهم للعديد من الكلاب الضالة اللجوء إلى ساحة المعهد هربًا من حرارة الجو في الشارع.

وكتبت "رضا"، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "حب وتقدير للناس الرحيمة بتوع المعهد العالي للفنون المسرحية، عندهم ضمير، وحب لكل خلق الله ومحدش فيهم قال نسمهم أو نطردهم، في ميزان حسناتكم ان شاء الله، الرحمة لا تتجزأ".

الفنانة شيرين رضا معروف عنها إنها تهتم دائماً بزيارة ملاجئ الحيوانات، وتطالب طوال الوقت بعدم قتل القطط والكلاب الضالة

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