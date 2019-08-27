شيكو لمصراوي: أبدأ تصوير فيلمي الجديد أكتوبر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان شيكو، إنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسله الكوميدي الجديد "اللعبة" منذ شهر.

وأكد شيكو في تصريح لمصراوي، أن قناة (إم بي سي)، قررت عرض مسلسل "اللعبة" في شهر أكتوبر، ولكن لا يعلم تحديدا موعد عرضه، فالأمر متعلق بخريطة القناة.

وأشار إلى إنه يستعد لتصوير فيلم جديد مع هشام ماجد، خلال شهر أكتوبر القادم، ولم يعلن عن أي تفاصيل لحين الانتهاء من استكمال "الورق".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومن إخراج معتز التوني.