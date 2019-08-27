دنيا بطمة تنعي أمينة رشيد: "رحيل الأساطير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

نعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الفنانة القديرة أمينة رشيد، التي وافتها المنية أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ83 عامًا، تاركة إثرًا كبيرًا من الأعمال التي ستظل عالقة في أذهان الجمهور.

وكتبت "بطمة"، عبر حسابها بموقع "انستجرام": " الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة، أحزنني جدًا خبر وفاة الفنانة القديرة أمينة رشيد انا لله وانا اليه راجعون، دعواتكم لها بالرحمة والغفران، رحيل الأساطير".

أمينة رشيد ممثلة مغربية، قدمت للمسرح ما يزيد عن 60 عمل مسرحي، كما شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "عايدة"، "أيادِ خشنة".