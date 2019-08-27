تراند اليوم : "أحمد السعدني" ينفذ وصية طليقته.. فماذا فعل؟



بدأ الممثل المصري أحمد السعدني في تنفيذ وصية طليقته التي توفيت مؤخرًا بأن بالاهتمام أكثر بأطفاله، وذلك من خلال نشره صورة جمعته بنجله عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام".

الصورة التي لاقت تفاعلاً كبيرًا بين جمهور السعدني جاءت بمناسبة احتفاله بيوم ميلاد طفله الثامن. وعلق عليها قائلاً: "بكرا تحتفل بعيد ميلادك الثامن يا قرد وهذه الصورة هديتي ليك ومتطلبش مني هدية أخرى ".

وأثارت الصورة استحسانًا كبيرًا بين متابعي الممثل المصري الشاب، وسط دعوات له بأن يحفظ الله له أبناءه، وأن يحقق لهم ما يتمنونه.

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وتوفيت طليقة السعدني، أمل سليمان، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب في أعقاب الوفاة، منشورًا مطولاً تحدث فيه عن زواجهما وكيف أنه أبدى ندمًا عن ابتعاده عنه، وأنه كان يخطط لإعادته لعصمته، لكن الموت كان لها أسبق.



