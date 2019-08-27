تراند اليوم : ممثلة شهيرة تصدم رجلاً طلبها للزواج بهذا الرد...

صدمت الفنانة التونسية "درة"، رجلاً متزوجًا بردها على عرضه للزواج منها.

وكانت "درة" نشرت صورة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الوقت لم يفت أبدًا حتى تكون سعيدًا .. الأحوال تتغير، وأنت على وشك أن تكون أسعد مما كنت يومًا، لا تستسلم للشخص الذي أصبحت عليه حاليًا، فالأفضل قادم دائمًا.

وتفاجأت الممثلة التونسية بتعليق من أحد المعجبين لها: "اخدك يا درة .. درة على مراتي".

وكان لافتًا تعليق "درة" على عرضه، قائلة له: "اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول".

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يذكر أن "درة" كشفت سر عدم زواجها أو ارتباطها عاطفيا حتى الآن، مؤكدة أنها لم تجد الشخص المناسب، وأن "المواصفات الحلوة" في الرجال صارت نادرة،

وأشارت إلي أن أي رجل يطلب منها التفرغ له والابتعاد عن الفن "لا يحبها" ولن ترتبط به، لأنها لن تتزوج إلا عن "قصة حب"، ولكن إذا قدم لها مبررا مقنعا فقد توافق على اعتزال التمثيل.



وأكدت في مقابلة تليفزيونية، أنها لا تعترف بزواج الصالونات ولن يربطها بزوجها مجرد عقد زواج، وقالت: "لازم أحبه قبل ما نتجوز أنا مش هتجوز بالورقة والقلم وخلاص".

