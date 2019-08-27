تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ويوتيوب مقطع فيديو للمطربة “وعد” تكشف فيه عن تفاصيل تعرضها إلى الاعتداء من جانب أحد النزلاء فى أحد الفنادق بلندن وهو سكران حيث صعد إلى غرفتها، مدعيًا أنها غرفته.
وقالت وعد “انتابتنى حالة من الفزع والرعب بسبب شاب سكران يطرق باب غرفتي فى أحد الفنادق بلندن ، ويطالبنى بفتح الباب مقتنعا أنها غرفته وهو ما دفعنى إلى الاختباء فى الحمام”. وأضافت وعد “قمت بإبلاغ الأمن الخاص بالفندق الذى قام بدوره تجاه هذا الشاب السكران الذى كاد أن يكسر الباب نظراً لدرجة العنف التى كان يتعامل بها”.
كانت هذه تفاصيل خبر سكران يحاول اقتحام غرفة الفنانة “وعد” داخل فندق في لندن – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.