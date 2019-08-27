سكران يحاول اقتحام غرفة الفنانة “وعد” داخل فندق في لندن – فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ويوتيوب مقطع فيديو للمطربة “وعد” تكشف فيه عن تفاصيل تعرضها إلى الاعتداء من جانب أحد النزلاء فى أحد الفنادق بلندن وهو سكران حيث صعد إلى غرفتها، مدعيًا أنها غرفته.

وقالت وعد “انتابتنى حالة من الفزع والرعب بسبب شاب سكران يطرق باب غرفتي فى أحد الفنادق بلندن ، ويطالبنى بفتح الباب مقتنعا أنها غرفته وهو ما دفعنى إلى الاختباء فى الحمام”. وأضافت وعد “قمت بإبلاغ الأمن الخاص بالفندق الذى قام بدوره تجاه هذا الشاب السكران الذى كاد أن يكسر الباب نظراً لدرجة العنف التى كان يتعامل بها”.