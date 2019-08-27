ممثّل يعتذر من الجمهور العربي: “تركيا بلدكم الثاني”

تعرّض الممثل التركي أنيل ألتان لحملة انتقادات واسعة من المتابعين العرب بعد إعادة نشره كلاماً لكاتب تركيّ يدعى ألبير اورتيلي، علّق فيه على الجريمة التي هزّت الشارع التركي، بعد إقدام زوج تركي على قتل زوجته أمام اولادها، إذ اعتبر الكاتب أنّ المجتمع التركي بدأ يتّجه لضرب النساء بعد مخالطة الاتراك للعرب.

أنيل وبعد الهجوم الشديد عليه من قبل المعلّقين العرب، حذف المنشور وقدم اعتذاراً للجمهور العربي نشره في حسابه عبر “إنستغرام” باللغة العربية وجّه فيه اعتذاره للجمهور العربي، وقال إنّه عندما أعاد نشر الجملة لم يقرأها بالكامل: “أعتذر اذا جرحتكم وتركيا بلدكم الثاني”.