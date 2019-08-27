تعرّض الممثل التركي أنيل ألتان لحملة انتقادات واسعة من المتابعين العرب بعد إعادة نشره كلاماً لكاتب تركيّ يدعى ألبير اورتيلي، علّق فيه على الجريمة التي هزّت الشارع التركي، بعد إقدام زوج تركي على قتل زوجته أمام اولادها، إذ اعتبر الكاتب أنّ المجتمع التركي بدأ يتّجه لضرب النساء بعد مخالطة الاتراك للعرب.
أنيل وبعد الهجوم الشديد عليه من قبل المعلّقين العرب، حذف المنشور وقدم اعتذاراً للجمهور العربي نشره في حسابه عبر “إنستغرام” باللغة العربية وجّه فيه اعتذاره للجمهور العربي، وقال إنّه عندما أعاد نشر الجملة لم يقرأها بالكامل: “أعتذر اذا جرحتكم وتركيا بلدكم الثاني”.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثّل يعتذر من الجمهور العربي: “تركيا بلدكم الثاني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.