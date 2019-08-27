أيمن الشيوي: يجب مساندة وزارة الثقافة للتعليم الخاص على مستوى الفنون

قال الدكتور سيد على اسماعيل، استاذ المسرح بقسم اللغه العربيه بكليه الاداب جامعه حلوان، أنه من خلال عضويته للجنه العلميه للترقيه لوظائف الاساتذه المساعدين قام بترقيه خمسون استاذ مساعد.

واضاف "إسماعيل" خلال ندوة "تعليم الدراما المسرحية" المقامة بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، انه لابد

ان يسال الباحث نفسه ماذا سيفيد بحثى الناس ام هو مجرد سرد، كما شدد على ان الاقتباس يجب الا يتعدى ٢٥% من البحث.

بينما أكد الدكتور ايمن الشيوي، عميد كليه الفنون السينمائيه بجامعه بدر، على

اهميه مسانده وزاره الثقافه للتعليم الخاص فى مجال الفنون لان التعليم الخاص يهدف الى تخفيف العبىء على الجامعات الحكوميه

وأضاف الدكتور وليد الرافعي، على اهميه تخصص السينوجرافيا الذي بدا من العلوم البحته من دراسه فيزيا الضوء حتى دراسه العلوم الفلسفيه، وأشار إلى أنه اقترح على المسوولين تصميم مؤسسه نموزجيه علميه من حيث المحتوى والابنيه والمناهج واساليب الإدارة.