بالفيديو.. ناصيف زيتون يقترب من المليون الثاني بأحدث أغانيه "سلمي"

حققت أحدث أغاني المطرب السوري ناصيف زيتون "سلمي"، مليونا و 894,228 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمسة أيام من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

يذكر أن أغنية "سلمي"، تأتي ضمن الألبوم الجديد لناصيف زيتون، حيث أصدر منه قبل ذلك أربع أغانٍ أخرى، وهي "أنا معك، تكه، وصلك خبر، وكل يوم بحبك".

الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلى أن الأغنية من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.يذكر أن أغنية "سلمي"، تأتي ضمن الألبوم الجديد لناصيف زيتون، حيث أصدر منه قبل ذلك أربع أغانٍ أخرى، وهي "أنا معك، تكه، وصلك خبر، وكل يوم بحبك".

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